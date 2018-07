EU macht Zugeständnisse im Währungsfonds-Streit

Brüssel (dpa) - Im Gezerre um eine Reform von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank sind die Europäer zu massiven Zugeständnissen bereit. Eine Woche vor der Generalversammlung der beiden Organisationen bringt die EU einen Verzicht auf die bisher praktizierte Machtteilung zwischen Europäern und US-Amerikanern ins Spiel. Eine abgestimmte Verhandlungsposition der EU sehe den Verzicht auf die bisher übliche Regel vor, nach der der Chef des IWF aus Europa und im Gegenzug der Chef der Weltbank aus den USA komme, sagte der deutsche Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen am Freitag in Brüssel.

«Bad Bank» der HRE gestartet

Berlin (dpa) - Zwei Jahre nach dem knapp verhinderten Zusammenbruch hat die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) einen Großteil ihrer Giftpapiere in eine Abwicklungsanstalt ausgelagert. Die Schaffung dieser «Bad Bank» sei die «größte und komplexeste Umstrukturierungstransaktion, die die deutsche Finanzgeschichte je gesehen hat», sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Steffen Kampeter. In der Nacht zum Freitag hat die HRE damit begonnen, Wertpapiere, Kredite und ganze Geschäftsbereiche im Volumen von rund 200 Milliarden Euro an die FMS Wertmanagement zu übertragen. Diese «Bad Bank» soll riskante Kredite und faule Wertpapiere der HRE möglichst wertschonend abwickeln.

IG Metall: Stahlabschluss Signal gegen Billig-Leiharbeit

Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall will nach ihrem Verhandlungserfolg in der Stahlindustrie im Kampf gegen Dumpinglöhne für Leiharbeiter auch in anderen Branchen den Druck erhöhen. «Das Geschäftsmodell der billigen Leiharbeit neigt sich dem Ende zu», sagte Gewerkschaftsvize Detlef Wetzel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. In diesem Herbst wollen die DGB- Gewerkschaften das Problem zu einem ihrer zentralen Themen machen. Ob die IG Metall das Thema auch in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie, die 2012 ansteht, auf die Agenda setzen wird, ließ Wetzel offen.

Mindestlohn in Zeitarbeit rückt näher