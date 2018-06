Inhalt Seite 1 — Analyse: Mappus und Merkel zeigen klare Kante Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart/Berlin (dpa) - Kaum etwas hat die Gegner des Bahnprojektes Stuttgart 21 so aufgebracht wie die Aussage von Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU), unter ihnen gebe es auch «Berufsdemonstranten».

Immer wieder wiederholen gut situierte ältere Herrschaften unter den Protestierern ungläubig oder mit ironischem Unterton: «Und ich soll Berufsdemonstrant sein?»

Doch Mappus kann das nicht ohne Kalkül gesagt haben. Seine Strategie ist klar - zumindest aus Sicht der politischen Gegner: Mappus präsentiert sich im Südwesten knapp ein halbes Jahr vor der Landtagswahl als Law-and-Order-Mann und mobilisiert so die Stammklientel der CDU. Und dies geht umso besser, je massiver bei Protesten die Staatsgewalt infrage gestellt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, helfen eventuell markige Worte weiter.

Mappus fahre einen Konfrontationskurs und versuche, friedliche Demonstranten in die Gewaltecke zu stellen, meint Grünen- Landtagsfraktionschef Winfried Kretschmann. Der CDU-Politiker nehme damit eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft in Kauf. Nils Schmid, SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 27. März 2011, wirft Mappus vor, die Stuttgart-21-Gegner aus Wahlkampfgründen zu kriminalisieren. Mappus werde mit seiner Taktik scheitern, sich mit einer «Augen-zu-und-durch-Politik» den Wählern als konservativer Machtmensch zu präsentieren.

Die prekäre Lage sechs Monate vor der Wahl - verbunden mit einem möglichen Machtverlust der CDU/FDP-Koalition - ist auch der Landesregierung bewusst. Verkehrsministerin Tanja Gönner (CDU) lobt das 4,1 Milliarden Euro teure Bahnprojekt als Zeichen für die Zukunftsfähigkeit Baden-Württembergs: «Wir sind bereit, dafür auch in die Opposition zu gehen.» Auch Mappus selbst hat die möglicherweise desaströsen Folgen des Stuttgart-21-Konfliktes für seine Partei vor Augen, wenn er sagt: «Ich möchte mich nicht in 20 oder 30 Jahren von unseren Kindern und deren Kindern fragen lassen müssen, warum wir diese einmalige Chance nicht ergriffen haben. Vielleicht auch nur, weil damals eine Landtagswahl bevor stand.»

Die letzten Umfragen sehen die erfolgsverwöhnte CDU und die Liberalen in ihrem Stammland tatsächlich hinter Grün-Rot; dabei entfallen auf die Grünen von gemeinsam 48 Prozent ganze 27 Prozent. Die SPD dümpelt bei 21 Prozent. Ein grüner Ministerpräsident Kretschmann in der traditionellen CDU-Hochburg Baden-Württemberg? Gerade der wertkonservative Katholik könnte der Mann sein, der enttäuschten CDU-Stammwählern ein neues Zuhause bietet. Außerdem könnte der 62-Jährige auch die wankelmütigen urbanen Wähler anziehen; um die muss sich die Südwest-CDU spätestens seit der Abwanderung von bislang bürgerlichen Wählern zu den Grünen bei der Kommunalwahl 2009 in Stuttgart kümmern.

Der Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eith sieht die Christdemokraten in der Bredouille: «Wenn jetzt so große Bevölkerungsteile auf die Straße gehen, ist das für die CDU schon deshalb ein Problem, weil da ja durchaus auch eigene potenzielle Wähler darunter sind.» Doch nähme die Partei jetzt einen Kurswechsel vor, dann wären andere Teile der eigenen Wählerschaft verstört, die sehr viel stärker auf Law and Order setzen, meint der Experte.