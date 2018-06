Amsterdam (dpa) - Er wurde berühmt als «Aufklärer der Nation». Jetzt ist der Journalist, Sachbuch- und Filmautor Oswalt Kolle in seiner Wahlheimatstadt Amsterdam gestorben.

«Oswalt Kolle ist nach längerer Krankheit am 24. September im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen», teilte sein Sohn Stefan am Freitag mit. «Wir haben heute sein erfülltes Leben in einer Trauerfeier im Kreise der Familie gewürdigt», sagte die Tochter seiner Lebensgefährtin Josee del Ferro am Freitag der Nachrichtenagentur dpa in Amsterdam.

Sein Vater habe bis kurz vor seinem Tod an seinem letzten Buch «Sex - Die Zehn Todsünden» gearbeitet, schrieb Stefan Kolle in der Mitteilung. «Er selbst hat es als Testament und Vermächtnis bezeichnet.» Das Buch solle im kommenden Februar erscheinen.

Kolle, der an diesem Samstag 82 Jahre alt geworden wäre, war in den 60er Jahren in der Bundesrepublik der bekannteste Vorkämpfer der sexuellen Aufklärung. Millionen Menschen sahen seine Filme und lasen seine Artikel, die zugleich von Kirchenkreisen und konservativen Politikern immer wieder angegriffen wurden.

Der Sex-Publizist avancierte mit seinen Aufklärungsserien zu einer Symbolfigur der sexuellen Revolution. Auch in der DDR war er durchaus bekannt. Doch im dpa-Gespräch zu seinem 80. Geburtstag sagte er: «Drüben waren sie in vielerlei Hinsicht weiter, die hatten ihre eigenen prima Aufklärer. Und die Anti-Baby-Pille hieß dort Familienplanungspille. Das fand ich immer viel besser.»

Berühmt wurde Kolle anfangs vor allem mit seinen Büchern «Dein Mann, das unbekannte Wesen» und «Deine Frau, das unbekannte Wesen» (1967). Sie machten ihn zum Sexualpionier in einer immer noch stark von kirchlicher Moral geprägten Gesellschaft. 1970 hatten die Filmversionen der Bücher Kinopremiere. Danach stiegen der Rummel um seine Person und auch Anfeindungen so stark an, dass er sich lieber ins damals weit liberalere und tolerante Holland zurückzog.

Später wurde er auch niederländischer Staatsbürger. «Das habe ich nie bereut», sagte er der dpa 2008 in einem Gespräch. «Allerdings ist Deutschland heute längst genauso frei und tolerant wie meine Wahlheimat.»