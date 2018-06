Mappus will Wogen glätten - Gegner lehnen Gesprächsangebot ab

Stuttgart (dpa) - Nach der Eskalation im Konflikt um Stuttgart 21 bemüht sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus, die Wogen zu glätten. Die Bilder von gestern dürften sich nicht wiederholen. Mappus verteidigte das Vorgehen der Polizisten. Die Bundesregierung forderte neue Gespräche zwischen Gegnern und Befürwortern. Ein Baustopp komme aber nicht infrage, sagte ein Sprecher. Die Gegner des Bauvorhabens lehnten ein Gesprächsangebot von Mappus bereits ab. Am Abend wollen wieder zehntausende Menschen gegen Stuttgart 21 auf die Straße gehen.

Vorfreude auf Einheitstrubel - und Angst vor Gewalt

Bremen (dpa) - Bremen bereitet sich auf das bunte Fest zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit vor. Die Polizei hat ihre Präsenz in der Innenstadt deutlich erhöht, vielerorts stehen Streifenwagen. Morgen wollen Einheitsgegner in der Stadt demonstrieren. Auch Aufrufe zur Gewalt in anderen Städten bereiten den Sicherheitskräften Sorgen. Beim zentralen Festakt werden am Sonntag weit mehr als 1000 Gäste erwartet, darunter Kanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Christian Wulff und Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen.

Streit um Energiekonzept im Bundestag

Berlin (dpa) - Heftiger Schlagabtausch über das schwarz-gelbe Energiekonzept im Bundestag: Ungewöhnlich scharf wies Bundesumweltminister Norbert Röttgen Vorwürfe von Grünen- Fraktionschef Jürgen Trittin zurück, beim Laufzeit-Plus sei die Sicherheit der Atomkraftwerke verkauft worden. Röttgen bezeichnete Trittin als Maulheld. Er verteidigte das Energiekonzept als sensationellen Erfolg, weil künftig jährlich drei Milliarden Euro für erneuerbare Energien und mehr Klimaschutz zur Verfügung stünden.

Westerwelle mahnt zu Zurückhaltung in Ecuador