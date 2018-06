Wellington (dpa) - Ein Feuer hat die Filmstudios in Neuseeland beschädigt, in denen Teile von «Herr der Ringe» und «King Kong» gedreht worden sind. Die Feuerwehr brauchte nach Medienberichten am Freitag drei Stunden, um die Flammen in dem 2000 Quadratmeter großen Komplex in Kilbirnie, einem Vorort von Wellington, zu löschen.

Die Anlage gehört dem Regisseur und Oscar-Gewinner Sir Peter Jackson. Seine Firma machte zunächst keine Angaben über die Schäden. Die Feuerwehr äußerte sich nicht zur Brandursache.

Jackson ist mit Vorbereitungen für die Verfilmung der «Herr der Ringe»-Vorgeschichte «Hobbit» beschäftigt. Grünes Licht für die Dreharbeiten gibt es zwar noch nicht. Seine Produktionsfirma hat am vergangenen Wochenende jedoch ein Casting für Schauspieler veranstaltet, die Hobbits - ein klein gewachsenes Völkchen - spielen wollen. Allerdings gab es zuletzt Krach mit Gewerkschaften. Sie haben zu einem Boykott des Projekts aufgerufen. Jackson drohte, die Produktion nach Osteuropa zu verlegen.