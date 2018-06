Santiago de Chile (dpa) - In Chile könnten die in einer Mine eingeschlossen Bergleute schon in der zweiten Oktoberhälfte gerettet werden. Davon geht die chilenische Regierung aus. Es gebe gute Fortschritte bei der Bohrung von Rettungsschächten. Bisher hatte die Regierung immer gesagt, die 33 seit Anfang August verschütteten Kumpel könnten frühestens Anfang November gerettet werden. Die Verschütteten wurden über die möglicherweise frühere Rettung bereits informiert. Sie hätten sich sehr gefreut, hieß es.

