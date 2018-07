Berlin (dpa) - Alt-Kanzler Helmut Kohl hat die CDU 20 Jahre nach der Einheit vor Beliebigkeit gewarnt. Kohl sagte in Berlin, die CDU sei kein Auslaufmodell, sondern sie bleibe ein Zukunftsmodell. Aber auch er sei skeptisch, wenn er sehe, wie die Tagespolitik zunehmend das Programm bestimme. Kanzlerin Angela Merkel verteidigte den Kurs ihrer Partei. Die zentrale Feier zum Jahrestag der Deutschen Einheit findet in Bremen statt. Sie begann am Abend mit einem Konzert. Höhepunkt ist ein Festakt am Sonntag mit einer programmatischen Rede von Bundespräsident Christian Wulff.

