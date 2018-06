Quito (dpa) - Bei der Meuterei von Teilen der ecuadorianischen Polizei und des Militärs sind nach Angaben der Regierung insgesamt fünf Menschen getötet und 193 verletzt worden. Das berichten lokale Medien unter Berufung auf den Gesundheitsminister. Zunächst war von zwei bis drei Toten berichtet worden. Präsident Rafael Correa war am Vortag von den Meuterern stundenlang in einem Hospital festgehalten worden. Erst in der Nacht war er von loyalen Eliteeinheiten befreit worden. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.