New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich tief besorgt über die Lage in Ecuador geäußert. Er habe den demokratischen Institutionen und der gewählten Regierung des südamerikanischen Landes seine volle Unterstützung zugesichert, sagte ein Sprecher Bans in New York. Besondere Sorge bereite dem UN-Chef das persönliche Wohlergehen von Präsident Rafael Correa. Dieser wird nach eigenen Angaben von meuternden Polizisten am Verlassen eines Krankenhauses gehindert. Die Polizisten protestieren gegen finanzielle Einbußen durch ein neues Gesetz.

