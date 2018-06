Stuttgart (dpa) - Die Proteste gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 gehen unvermindert weiter. Gut 1500 bis 3000 Demonstranten haben laut Polizei in der Nacht gegen die Baumfällarbeiten im Stuttgarter Schlossgarten protestiert. Immer wieder seien aus der Menge heraus Flaschen und Kastanien in Richtung Polizei geflogen, so ein Sprecher. Vermummte Demonstranten hätten wiederholt versucht, über die Absperrgitter zu klettern. Die Beamten setzten erneut Pfefferspray ein. 114 Demonstranten wurden verletzt. Für den Abend werden wieder Zehntausende zu einem Protestzug erwartet.

