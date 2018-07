Quito (dpa) - Ecuadors Präsident Rafael Correa wird nach eigenen Angaben von meuternden Polizisten am Verlassen eines Krankenhauses in der Hauptstadt Quito gehindert. Er werde festgehalten, sagte er in einem Telefoninterview. Correa war nach einer Rangelei mit Demonstranten in der Klinik behandelt worden. Er hat den Ausnahmezustand verhängt und von einem Umsturzversuch gesprochen.

