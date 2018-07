Hannover (dpa) - Die Nummer eins im Norden ist Hannover 96 schon. Nun winkt dem Überraschungsteam sogar Platz zwei in der Fußball- Bundesliga. Am Abend hat Hannover im Nord-Duell den FC St. Pauli zu Gast. In der 2. Liga trifft der SC Paderborn auf Arminia Bielefeld. Die Arminia ist unter Zugzwang: Mit fünf Niederlagen und einem Sieg hat das Team von Trainer Christian Ziege den schlechtesten Saisonstart seit 23 Jahren. Der MSV Duisburg spielt gegen Rot-Weiß Oberhausen, den derzeitigen Verfolger von Topfavorit Hertha BSC. Der Karlsruher SC ist beim FC Ingolstadt 04.

