Köln (dpa) - Die britische Rockband Pure Reason Revolution besuchte im Vorfeld ihrer dritten Studioalbum-Veröffentlichung ausgesuchte europäische Locations, so auch Köln und begeisterte das Publikum mit einem fantastischen Auftritt.

Pure Reason Revolution wurden 2003 in London gegründet und bestehen aktuell aus den Bandmitgliedern Jon Courtney (Gesang, Gitarre, Keyboard), Chloe Alper (Gesang, E-Bass, Keyboard), Jamie Willco (Gesang, Gitarre, Keyboard) und Paul Glover (Schlagzeug). Ihr wirkungs- und druckvoller musikalischer Stil ist eine Mischung aus metallischen Stromgitarrenwänden, böse blubbernden Synthesizern in bester 80er-New-Wave-Tradition, wuchtigem Schlagzeug und wunderschönem mehrstimmigen Gesang.

Live erinnern Sie mit dieser musikalischen Kombination, Wirkung und Präzision am ehesten noch an die Live-Auftritte von The Cooper Temple Clause zu ihrer seligen «Kick up the fire ...»-Ära, in der Notebooks und Gitarren mit einer vorher nie dagewesenen Selbstverständlichkeit kombiniert wurden.

Pure Reason Revolution spielten an diesem Abend ziemlich genau eine Stunde bis sie erstmalig die Bühne verließen. Danach folgte eine Zugabe mit nur wenigen, dafür nie enden wollenden Stücken, die das Publikum endgültig in ihren Bann zog und anschließend erschöpft aber glücklich in das herbstliche Kölner Regenwetter entließ.

Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Band, die bei dieser musikalischen Live-Qualität viel größer Hallen füllen sollte, dem wissenden Publikum des Gebäude 9 aber einen um so intensiveren und erinnerungswürdigen Auftritt geschenkt hat. Für diejenigen die den Auftritt verpasst haben: Ende Herbst/Anfang Winter ziehen Pure Reason Revolution mit ihr dann bereits veröffentlichten neuen Album erneut durch die Lande.