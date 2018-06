Irgendwie scheint der große Virtuose ständig auf Tour zu sein. Immerhin taucht Carlos Santana in schöner Regelmäßigkeit auf den Konzertbühnen dieser Welt auf und begeistert die Fans mit seinem Gitarrenspiel. In diesem Sommer hat er Deutschland beim Open-Air- Reigen zwar ausgelassen, dafür kommt er nun im Herbst und bringt südamerikanische Rhythmen mit. Die Universal Tone Tour 2010 gastiert in Oberhausen (7.), Mannheim (13.), Berlin (16.), München (17.), Friedrichshafen (20.) und Hamburg (23.).

