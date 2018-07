Er ist einer der Großen im Rock-Pop-Geschäft: Steve Winnwood. Und erst im Frühjahr war er mit einem anderen Großen gemeinsam live unterwegs - mit Eric Clapton. Nun kommt der Multi- Instrumentalist mit seinen Hits wie «Higher Love» und «Back In The High Life Again» solo auf Tournee. Winwood spielt in Frankfurt/Main (6.), Berlin (9.) und Rostock (13.).

http://dpaq.de/Blhva