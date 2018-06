In ihrem Heimatland Südafrika sind sie schon große Stars: Mit ihren Rockklängen füllen die Parlotones zu Hause zuweilen Stadien, hierzulande fällt das Ganze eine Nummer kleiner aus. Doch seit der Fußball-WM wächst auch in Deutschland die Parlotones- Fangemeinde - ihr Song «Come Back As Heroes» wurde von der ARD als WM-Song eingesetzt. Die Stardust-Galaxies-Tour führt die Band nach München (21.), Stuttgart (23.), Frankfurt/Main (25.), Köln (26.), Bochum (27.), Hamburg (29.), Dresden (30.) und Berlin (31.).

