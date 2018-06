Offenbach (dpa) - Während der Nordosten Deutschlands am Rande eines Hochs über Skandinavien verbleibt, hat der Ausläufer eines Tiefs über dem Nordatlantik den Westen und Süden erfasst. Er verlagert sich nur noch wenig und schwächt sich ab.

Am Samstag bleibt die Bewölkung östlich der Elbe meist aufgelockert, sonst ist es wolkig oder stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vor allem im Westen und Süden regnet es zeitweise, im Westen in den Frühstunden auch kräftiger. Im Südwesten lockern die Wolken zum Abend hin wieder auf.

Die Höchstwerte liegen zwischen etwa 13 Grad im Nordosten und bis zu 20 Grad im Südwesten. Es weht ein mäßiger, an der See und in höheren Lagen des Berglandes teils frischer und stark böiger Wind aus Südost bis Süd.

In der Nacht zum Sonntag fällt im Nordwesten vereinzelt noch etwas Regen. In der Mitte und nach Osten hin halten sich noch Wolken, aber es bleibt meist trocken. Im Südwesten und Westen ist der Himmel meist klar. Gegen Morgen wird es stellenweise neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 Grad am Niederrhein und 5 Grad an der Oder.