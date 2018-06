Stuttgart (dpa) - Die schwarz-gelbe Landesregierung in Baden-Württemberg gerät wegen des harten Polizeieinsatzes gegen Stuttgart-21-Gegner immer stärker unter Druck.

CDU-Innenminister Heribert Rech schloss am Samstag in einem Interview einen Rücktritt nicht aus, sollte es bei dem Einsatz am Donnerstag Pannen gegeben haben. Kurz danach ruderte er zurück: «Innenminister Rech schließt einen Rücktritt aus», sagte seine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Zuvor hatte der CDU-Politiker eingeräumt, dass es noch keine handfesten Beweise dafür gebe, dass die Gewalt zuerst von Seiten der Demonstranten ausgegangen sei.

Am Freitagabend hatten zehntausende Demonstranten am Stuttgarter Hauptbahnhof den Rücktritt von Rech und Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) gefordert. Sie gaben ihnen die Schuld für den Gewaltausbruch mit hunderten verletzten Demonstranten am Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten - darunter waren auch Schüler und Rentner. Es sollten eine Baufläche für das Bahnprojekt Stuttgart 21 geräumt und Bäume gefällt werden.

Regierungschef Mappus ging die Grünen hart an. «Die Grünen helfen mit, eine außerordentliche Opposition zu organisieren, die so tut, als ob wir in einer Diktatur leben», sagte der CDU-Politiker der «Welt am Sonntag». Es sei kein Zufall, dass die Sache ein halbes Jahr vor der Landtagswahl hochgeputscht werde. Grünen-Bundeschefin Claudia Roth nannte die Proteste gegen das Bahnprojekt «ein Fanal für Baden-Württemberg und die ganze Bundesrepublik». Der Grünen-Verkehrsexperte Werner Wölfle sagte der dpa: «Wenn Innenminister Heribert Rech zurücktritt, wäre er nur ein Bauernopfer.» Mappus trage die Verantwortung für den Polizeieinsatz.

Nach dpa-Informationen wurde die Polizei bei ihrem Einsatz am Donnerstag von der Anwesenheit hunderter Schüler im Schlossgarten überrascht. «Man musste nicht davon ausgehen, dass sie zur Polizei herüberrennen», hieß es in Sicherheitskreisen. Der angemeldete Schülerdemonstrationszug sei von seiner Route abgewichen. Aktivisten hätten die Schüler offensichtlich in den Park gelockt. «Die neuen Medien zerstören in Sekundenschnelle, was wir vorhaben», hieß es in den Kreisen.

Der «Spiegel» berichtet, Polizeipräsident Siegfried Stumpf habe die Schülerdemo bei den Einsatzplanungen nicht berücksichtigt. Ursprünglich sei der Einsatz erst am Nachmittag vorgesehen gewesen. Da Projektgegner davon aber Wind bekommen hätten, habe Stumpf die Aktion auf den Vormittag vorverlegt. Als die Schüler in den Schlossgarten strömten, sei es zu spät gewesen, die Aktion zu stoppen. «Die Baufahrzeuge rollten schon», sagte der Polizeipräsident dem Nachrichtenmagazin.

Im Deutschlandfunk hatte Innenminister Rech am Samstagmorgen auf die Frage nach einem möglichen Rückzug gesagt: «Wenn die Polizei unverhältnismäßig gehandelt hat, dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Da scheue ich mich persönlich vor keinerlei Konsequenzen, auch wenn ich den Einsatz von Wasserwerfern nicht angeordnet habe.» Er fügte aber hinzu: «Zunächst habe ich mich vor die Polizei zu stellen, bis das Gegenteil vorliegt.» Er verlasse sich weiterhin darauf, «dass die Polizei richtig gehandelt hat». CDU-Generalsekretär Thomas Strobl sagte im «Tagesspiegel»: «Die Straftaten gingen von den Demonstranten aus.»