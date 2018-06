Schwarz-Gelb wegen Stuttgart-21-Einsatz in Bedrängnis

Stuttgart (dpa) - Die schwarz-gelbe Landesregierung in Baden- Württemberg gerät wegen des harten Polizeieinsatzes gegen Stuttgart- 21-Gegner immer stärker unter Druck. CDU-Innenminister Heribert Rech schloss heute in einem Interview einen Rücktritt nicht aus, sollte es bei dem Einsatz am Donnerstag Pannen gegeben haben. Kurz danach ruderte er zurück. Gestern hatten zehntausende Demonstranten am Stuttgarter Hauptbahnhof den Rücktritt von Rech und Ministerpräsident Stefan Mappus gefordert. Sie gaben ihnen die Schuld für den Gewaltausbruch mit hunderten verletzten Demonstranten.

Politik mahnt bei Einheitsfest zu mehr Geschlossenheit

Bremen (dpa) - In Bremen und Berlin haben die Feiern zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit begonnen. Politiker würdigten die Leistung der DDR-Bürgerrechtler und warben um mehr gegenseitiges Verständnis in Ost und West. In Bremen werden über das Wochenende hundertausende Menschen erwartet. Es gibt viele Konzerte, bunte Paraden und eine Meile, auf der sich alle Bundesländer, der Bundestag und der Bundesrat präsentieren. Rund 1200 Einheitsgegner demonstrierten am Nachmittag in der Innenstadt gegen die Feiern.

Hollands Christdemokraten segnen Wilders-Duldung ab

Arnheim (dpa) - Nach kontroversen Diskussionen haben Hollands Christdemokraten auf einem Sonderparteitag in Arnheim die politische Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders abgesegnet. Damit wurde der Weg frei zur Bildung einer Minderheitsregierung aus Rechtsliberalen und Christdemokraten, der Wilders im Parlament für ausgewählte politische Vorhaben die erforderliche Mehrheit sichert. Wilders' islamfeindliche Freiheitspartei bekommt durch die Duldungskonstruktion erheblichen Einfluss. Gemäß des mit Wilders ausgehandelten Abkommens soll etwa die Einwanderung von Menschen aus nichtwestlichen Ländern künftig stark zurückgedrängt werden.

