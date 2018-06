Stuttgart (dpa) - Die Gegner von Stuttgart 21 bekommen weiteren Zulauf: Am Abend hat es die bislang größte Demonstration gegen das umstrittene Bahnprojekt gegeben. Zehntausende forderten in Stuttgart den Rücktritt von Ministerpräsident Stefan Mappus und Innenminister Heribert Rech. Der Protestzug verlief friedlich. Nach der Eskalation vom Donnerstag mit vielen Verletzten hielt sich die Polizei auffällig zurück. Mappus bemühte sich, die Wogen zu glätten. Im ZDF erneuerte er am Abend sein Gesprächsangebot.

