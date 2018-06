Jakarta (dpa) - In Indonesien sind bei einem Zugunglück mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Zentral-Java stießen am Morgen zwei Züge zusammen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Nachrichtenagentur Antara berichtete unter Berufung auf Mitarbeiter der Bahngesellschaft von 33 Todesopfern und 10 Verletzten. Viele Reisende seien noch in den Trümmern der Waggons eingeschlossen, hieß es.

