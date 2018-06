Berlin (dpa) Die Band Unheilig hat für Nordrhein-Westfalen den Bundesvision Song Contest 2010 gewonnen. Bei dem von Entertainer Stefan Raab erfundenen Länderwettstreit setzte sich die Gruppe mit dem Song «Unter Deiner Flagge» knapp vor Silly aus Sachsen-Anhalt durch. Bei der Show in Berlin traten 16 Bands aus allen Bundesländern gegeneinander an. Den Sieger bestimmten die TV- Zuschauer per SMS und Telefon.

