Riga (dpa) - In Lettland hat am Morgen die Neuwahl des Parlaments begonnen. Als offen gilt, ob der liberale Ministerpräsident Valdis Dombrovskis weiterregieren kann. Sein Herausforderer Janis Urbanovics mit einer Gruppierung der russischen Minderheit lag in letzten Umfragen knapp hinter dem Regierungslager. Über die Verteilung von 100 Sitzen in der «Saeima» in Riga entscheiden 1,5 Millionen Stimmberechtigte. Lettland gehört seit 2004 der EU und der NATO an.

