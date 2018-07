Berlin (dpa) - Gesundheitsminister Philipp Rösler will die Vorkasse-Tarife der gesetzlichen Krankenkassen ausweiten. In der CSU stößt er damit auf harten Widerstand. Kostenerstattung bleibe ein Ausnahmefall in der gesetzlichen Krankenversicherung, sagte Unions- Fraktionsvize Johannes Singhammer der «Frankfurter Rundschau». Er plädierte stattdessen dafür, die die vorhandene Möglichkeit der Patientenquittung auszubauen. Bei Vorkasse-Tarifen zahlen die Patienten ihre Behandlung beim Arzt selbst und lassen sich die Kosten von ihrer Krankenkasse erstatten.

