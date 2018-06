London (dpa) - Der frühere pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf will wieder zurück an die Macht. Das kündigte er laut BBC heute in Birmingham vor rund 1500 Sympathisanten an. Musharraf ist derzeit in Großbritannien im Exil. In Birmingham protestierten hunderte Pakistaner gegen Musharraf. Sie kritisierten seine pro- amerikanische Linie. Der heute 67-Jährige hatte sich 1999 als Armeechef unblutig an die Macht geputscht und die Führung in Pakistan übernommen. 2008 musste er nach Vorwürfen der Korruption und des Amtsmissbrauchs des Land verlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.