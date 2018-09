Offenbach (dpa) - Heute wird es im ganzen Land heiter bis wolkig und trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

In der Nacht fällt im Nordwestenvereinzelt noch etwas Regen. Sonst halten sich einige Wolken, aber es bleibt meist trocken. Gegen Morgen wird es stellenweise neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 Grad am Niederrhein und 5 Grad an der Oder.

Heute ziehen besonders nach Norden hin noch Wolkenfelder hinweg. Sonst ist es anfangs teils neblig, im weiteren Verlauf allgemein heiter bis wolkig und trocken. Die Temperatur steigt bis zum Nachmittag auf Werte zwischen etwa 15 Grad in Vorpommern und bis zu 24 Grad am Rhein. Es weht ein mäßiger, im Bergland und an der See frischer, in Böen starker bis stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. In den Alpen kann es Föhnsturm geben.