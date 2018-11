FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag nach einem Sprung über die Marke von 1,38 US-Dollar etwas abgeschwächt. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,3756 Dollar, nachdem sie in der Nacht mit mehr als 1,38 Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte März gestiegen war. Ein Dollar war 0,7267 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,3726 (Donnerstag: 1,3648) Dollar festgesetzt.

Aus Sicht der Commerzbank ist es besonders die Erwartung weiterer Stützungsmaßnahmen durch die US-Notenbank, die dem Dollar derzeit so zusetzt. Warum die Notenbankpolitik vom Markt so skeptisch gesehen werde, sei am Freitag deutlich geworden. William Dudley, Präsident der New York Fed, habe es auf den Punkt gebracht: Ein möglicher Rückfall der US-Wirtschaft in die Rezession sei gar nicht mehr das Thema. Vielmehr gehe es darum, sich zu fragen, wie man die Wirtschaft auf einen schnelleren Wachstumspfad bringen könne.