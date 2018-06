Lexington (dpa) - Weltmeister Michael Jung darf sein zum Verkauf stehendes Gold-Pferd Sam höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Jahren reiten. Noch bei der Feier der Vielseitigkeits-Goldmedaille wurde über eine Pool-Lösung gesprochen.

«Wenn noch etwas fehlt, würde ich das dazugeben», sagte in Lexington Madeleine Winter-Schulze, die größte Mäzenin des deutschen Reitsports. «Ich habe gestern mit der Familie Jung gesprochen.»

Die derzeitige Mehrheits-Besitzerin Sabine Kreuter will das Weltklasse-Pferd verkaufen. Direkt nach dem WM-Sieg hatte der 28-jährige Jung gesagt, er wisse nicht, wie lange er Sam reiten dürfe. «Ich glaube, dass das klappt», sagte Winter-Schulze.

Die ehemalige deutschen Meisterin im Springen und in der Dressur ist die wichtigste Förderin des deutschen Reitsports. Ihre Pferde werden unter anderem von Ludger Beerbaum und Isabell Werth geritten. Die in der Gemeinde Wedemark bei Hannover lebende Winter-Schulze half auch Ende vergangenen Jahres, als Ingrid Klimkes Vielseitigkeitspferd Abraxxas zum Verkauf stand.

Michael Jungs Vater Joachim bezifferte den Wert von Sam auf etwa eine Million Euro. Durch den WM-Sieg könnte der Wert aber auch noch gestiegen sein. «Das ist in diesem Bereich für uns zu teuer, um es komplett zu übernehmen», sagte Soenke Lauterbach, Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). «Wir müssen jetzt abwarten, was die Gespräche ergeben.» Der Verband beteiligt sich gelegentlich an Pferden, allerdings beschränkt sich dies in der Regel auf den Nachwuchs.

Michael Jung feierte als erster Deutscher Einzel-Gold bei einer Vielseitigkeits-WM. Anschließend hatte er gesagt: «Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.» Am Ende des Jahres, so lautet die Absprache mit der Familie Jung, darf die Mehrheits-Besitzerin den zehnjährigen Sam verkaufen. Das Pferd wäre bei den Olympischen Spielen 2012 und bei der WM 2014 in Caen im besten Alter.