Washington (dpa) - Der US-Telekommunikationsriese Verizon zahlt seinen Kunden mindestens 50 Millionen Dollar zurück. Das Mobilfunkunternehmen habe Leistungen in Rechnung gestellt, die die Kunden gar nicht genutzt hätten, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Montag.

Der Fall kam nach Kundenbeschwerden bei der US-Regulierungsbehörde FCC ans Licht. In den kommenden Monaten sollen nun 15 Millionen Handynutzer Geld erstattet bekommen. Verizon hatte nach eigenen Angaben versehentlich Kunden Datendienste in Rechnung gestellt, die diese nicht genutzt hatten. In anderen Fällen wurden Internetgebühren verbucht, obwohl die Kunden nicht im Netz unterwegs waren