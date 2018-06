Zürich (dpa) - Schweizer Großbanken sollen sich für eine erneute Finanzkrise deutlich stärker wappnen als andere Institute. Das sieht die Schweizer Expertenkommission zum «Too big to fail»-Problem vor, die am Montag ihren Abschlussbericht vorlegte.

Damit der Staat sie wegen ihrer schieren Größe nicht mehr stützen muss, werden sie zwar nicht zerschlagen, sollen aber eine höhere Eigenkapitalquote halten als etwa bei den neuen Basel III-Regeln vorgesehen. In der Schweiz gelten derzeit die Großbanken UBS und Credit Suisse (CS) als systemrelevante Unternehmen. Sie sind so groß, dass der Staat sie nicht untergehen lassen kann (»Too big to fail»).

UBS und CS sollen künftig ihre Aktiva mit 19 Prozent Eigenmitteln absichern, schlägt die Kommission vor. Der internationale Regulierungsstandard Basel III, auf dessen Eckwerte sich die Finanzaufseher Mitte September geeinigt haben, sieht dagegen 10,5 Prozent vor. Derzeit verfügen beide Banken über acht Prozent Eigenmittel. Künftig sollen allein zehn Prozent der Eigenmittel in «hartem» Eigenkapital vorliegen. Basel III verlangt sieben Prozent.

CS und UBS zeigten sich in Reaktionen gegenüber den strengeren Eigenkapital-Anforderungen gelassen. Beide erachten es als machbar, die Kapitalpolster auf die verlangte Höhe aufzustocken. Sie sehen sich gut positioniert und gehen davon aus, dass sie kein neues Eigenkapital aufnehmen müssen.

Internet - BIZ

Neue Eigenkapitalvorschläge der BIZ