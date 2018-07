Frankfurt/Main (dpa) - Stuttgarts Nationalspieler Cacau ist zum Integrationsbotschafter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ernannt worden. Der Stürmer wird sich künftig in besonderer Weise für ein toleranteres, vorurteilsfreies Miteinander einsetzen, teilte der DFB mit.

Weitere Integrationsbotschafter des Verbandes sind Cacaus Club-Kollege Serdar Tasci, Nationalspielerin Celia Okoyino da Mbabi sowie der Berliner Schiedsrichterin Sinem Turac. Bis zu seinem Tod im November 2009 hatte auch Nationaltorwart Robert Enke diese Funktion inne.

«Das Thema Integration ist in unserer heutigen Zeit sehr wichtig, und ich möchte Vorbild für andere Migranten in Deutschland sein», sagte der in Brasilien geborene Cacau. «Ich habe eine tolle Zeit hier, erlebe Menschen, die mir offen und freundlich begegnen. Ich bin mittlerweile in Deutschland zu Hause, meine Familie fühlt sich wohl. Es ist schön, wenn ich etwas zurückgeben kann», sagte der 29-Jährige. Unter Präsident Theo Zwanziger hat der DFB das Thema Integration maßgeblich gefördert.

Cacau kam vor elf Jahren aus Brasilien nach Deutschland. Seit dem Vorjahr hat er die deutsche Staatsbürgerschaft. 2009 feierte er auch sein Debüt in der DFB-Auswahl, für die er bisher in 14 Länderspielen zum Einsatz kam. Auch bei der WM in Südafrika gehörte er zum Team von Joachim Löw. Der Bundestrainer nominierte den Stürmer für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Türkei in Berlin und vier Tage später in Kasachstan.