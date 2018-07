Stuttgart (dpa) - Die Gegner des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 machen auch heute wieder mobil. Zur sogenannten Montagsdemonstration erwarten die Veranstalter rund 20 000 Menschen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus war gestern um sanftere Töne bemüht. Er sei bereit zu Gesprächen, in deren Verlauf auch Änderungen an Stuttgart 21 möglich seien, betont er im «Handelsblatt». Zuletzt hatten am Freitag Zehntausende am Hauptbahnhof friedlich protestiert und den Rücktritt von Mappus gefordert.

