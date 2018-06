Stockholm (dpa) - In Stockholm wird heute der diesjährige Nobelpreis für Medizin bekanntgegeben. Die Auszeichnung bildet den Auftakt zur Nobel-Woche in Stockholm und Oslo, in der insgesamt fünf der begehrten Preise vergeben werden: Am Dienstag und Mittwoch fallen die Entscheidungen in Physik und Chemie, am Donnerstag verkündet die Schwedische Akademie, wer den diesjährigen Literaturnobelpreis bekommt. Am Freitag gibt das norwegische Nobelkomitee in Oslo den Träger des Friedensnobelpreises 2010 bekannt.

