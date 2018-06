Elsterwerda (dpa) - In der Brandenburger Hochwasserregion um Elsterwerda beginnt sich das öffentliche Leben langsam wieder zu normalisieren. Das Elbe-Elster Klinikum nimmt Schritt für Schritt seinen Betrieb wieder auf. Bis morgen sollen die Patienten in das Krankenhaus zurückkehren. Sie waren bei der Evakuierung in andere Kliniken verlegt worden. Auch die geschlossenen Schulen werden wieder geöffnet. Trotz sinkender Pegelstände steht die Region weiter im Zeichen des Hochwassers. Fast 650 Einsatzkräfte sind noch im Dienst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.