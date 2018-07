Berlin (dpa) - Nach dem Bericht des US-Fernsehsenders Fox News über konkrete Anschlagsziele islamistischer Terroristen in Berlin wird sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière äußern. Der US- Sender hatte berichtet, mögliche Ziele seien das Hotel «Adlon», der Fernsehturm und der Hauptbahnhof. Der Bericht ändert laut Bundesinnenministerium nichts an der bisherigen Einschätzung der Sicherheitslage. Das Ministerium nehme «alle Hinweise sehr ernst» und gehe ihnen «mit der gebotenen Intensität nach».

