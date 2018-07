Rüsselsheim (dpa) - Der angeschlagene Autobauer Opel schließt zum Jahresende sein Werk im belgischen Antwerpen. Damit zieht das Unternehmen seinen harten Sanierungskurs durch. Keiner der potenziellen Investoren habe ein tragbares Geschäftskonzept für das Werk vorgelegt, teilte Opel in Rüsselsheim mit. Die Astra-Fertigung in Antwerpen laufe noch bis Ende des Jahres. In dem Werk arbeiteten ursprünglich 2500 Beschäftigte. Rund die Hälfte davon ist nach einem Sozialplan bereits ausgeschieden. Spätestens 2012 will die GM-Tochter wieder schwarze Zahlen schreiben.

