London (dpa) - Das Leben in den Ozeanen ist vielfältiger als bisher angenommen. Forscher haben bei einer großen wissenschaftlichen Gemeinschaftsaktion tausende zuvor unbekannte Lebensformen in den Weltmeeren aufgespürt. Nach zehn Jahren Arbeit wurde heute in London die sogenannte «Volkszählung der Meere» vorgestellt. Mehr als 1200 neue Arten von Meerestieren konnten ausführlich beschrieben werden. Mehr als 5000 weitere wurden entdeckt, aber noch nicht abschließend beschrieben. Einer der «Superstars» unter den Neuentdeckungen ist der weiße Yeti-Krebs.

