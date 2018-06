Hannover/London (dpa) - Wegen eines Fehlers in der Bilanz nimmt der Finanzchef des größten europäischen Reiseveranstalters Tui Travel seinen Hut. Paul Bowtell wolle seinen Posten zum Jahresende zur Verfügung stellen, teilte der Tui-Konzern am Donnerstag in Hannover mit.

Nachdem Prüfungen einen zusätzlichen Abschreibungsbedarf von insgesamt 120 Millionen Euro ergeben hätten, muss Tui deshalb seine Bilanzen korrigieren. An der Börse stürzten die Kurse von Tui und seiner britischen Tochter Tui Travel daraufhin ab.

Grund für die Korrekturen für mehrere vergangene Geschäftsjahre sei ein Computerproblem beim Abgleich von Forderungen bei der britischen Reise-Tochter des Tui-Konzerns gewesen, hieß es zur Begründung. «Es gab da ein fehlerhaftes Rechnungslegungs-System. Das hat über Jahre angehalten», gestand Tui ein. Mit nachträglichen Belastungen aus dem operativen Geschäft hätten die Wertberichtigungen aber nichts zu tun, betonte ein Sprecher.

Der erneute Abschreibungsbedarf der Tochter Tui Travel hat den Aktien von Tui an der Frankfurter Börse Verluste von 3,98 Prozent auf 8,527 Euro eingebrockt. Die Tui-Travel-Titel büßten in London 6,38 Prozent auf 215,70 Pence ein. Sie gehörten damit zu den größten Verlierern.

Im Rumpfgeschäftsjahr 2009 (Januar bis September) seien beim bereinigten Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen auf Unternehmenswerte (bereinigtes EBITA) nunmehr Belastungen von 45 Millionen Euro zu berücksichtigen, berichtete die Tui AG. Auf frühere Geschäftsjahre entfielen 75 Millionen Euro. Diese würden im Zuge einer Bilanzkorrektur im Eigenkapital des Rumpfgeschäftsjahrs 2009 verbucht. Fehler beim Abgleich von Forderungsbeständen zwischen den Computersystemen der Reiseveranstalter und des Vertriebs in Großbritannien hätten zu diesen Korrekturen geführt.

Für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2009/2010 hält die Tui-Führung allerdings an ihrer Prognose fest. So soll das bereinigte EBITA der Touristiksparte weiterhin stabil bleiben. Außerdem erwartet der Vorstand ein positives Konzernergebnis.