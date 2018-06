Berlin (dpa) - Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger will keine schärfere Strafen für integrationsunwillige Ausländer. Damit stellt sie sich gegen Forderungen aus der Union. Es brauche keine neuen Sanktionen, sagte die FDP-Politikerin der «Süddeutschen Zeitung». Wer nicht zum Integrationskurs gehe, müsse schon nach geltendem Recht mit gravierenden Folgen rechnen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung will im Ausländer- und Zuwanderungsrecht den Druck auf integrationsunwillige Migranten erhöhen. Das Kabinett will kommende Woche dazu einen Gesetzentwurf beschließen.

