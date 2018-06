Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist heute 100 Tage im Amt. Sie wird es aber nach Meinung von Bundesumweltminister Norbert Röttgen nicht mehr lange bleiben. Er geht davon aus, dass die rot-grüne Minderheitsregierung bald scheitert. Es könnte schon im nächsten Frühjahr zu Neuwahlen kommen, sagte der Kandidat für den CDU-Landesvorsitz der dpa. Sollte er das Rennen gegen Armin Laschet um den CDU-Vorsitz in NRW gewinnen, will er den Landesverband für die Situation gut aufstellen, so Röttgen.

