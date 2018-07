Rom (dpa) - Bei Neapel ist es in der Nacht erneut zu gewaltsamen Protesten gegen eine Mülldeponie gekommen. Mehrere hundert Menschen lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, wie die Agentur Ansa berichtet. Die Demonstranten zündeten mindestens ein Auto an. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mindestens drei Menschen wurden verletzt. Vor zwei Jahren hatte ein Streit um eine Mülldeponie bei Neapel monatelang für Unruhen gesorgt. Nach Straßenblockaden und Scharmützeln mit der Polizei wurde eine Deponie bei Chiaiano in Betrieb genommen, um die gröbsten Müllprobleme von Neapel zu lösen.

