Stuttgart (dpa) - Vermittler Heiner Geißler hat die erste Runde der Schlichtung des Konflikts um Stuttgart 21 als guten Start für das «Demokratieexperiment» bezeichnet. Die Live-Diskussion sei fair und insgesamt sachlich gewesen, sagte Geißler nach etwa sechseinhalb Stunden Sitzung.

Thema war die Leistungsfähigkeit des geplanten Tiefbahnhofs. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 sieht sich in seiner Kritik bestärkt. An diesem Samstag wird es die erste Doppel-Demonstration gegen und für Stuttgart 21 in der Landeshauptstadt geben - zeitgleich und nur 500 Meter voneinander entfernt. Die Befürworter rechnen mit 10 000 Menschen, die Gegner mit 30 000. Bei der Pro-Veranstaltung sollen Ex- Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) und Bahnchef Rüdiger Grube sprechen.

Geißler sagte: «Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass einer der Beteiligten versucht hat zu punkten.» Man könne nicht erwarten, dass die gegnerischen Parteien bereits beim ersten Treffen zu einer gemeinsamen Bewertung der Fakten über das Milliarden-Bahnprojekt kämen.

BUND-Landeschefin Brigitte Dahlbender sagte: «Wir fühlen uns in der Kritik an dem Gesamtprojekt sehr bestätigt», Es sei klar geworden, dass das von den Befürwortern als «Jahrhundertprojekt» bezeichnete Vorhaben schon zu Beginn an seine Kapazitätsgrenze stoßen würde. Auch werde es keine Beschleunigung durch den Tiefbahnhof geben, sondern Umsteiger müssten mehr Zeit einplanen.

Bahn-Technikvorstand Volker Kefer zeigte sich dagegen «felsenfest» überzeugt, dass Baden-Württemberg ohne Stuttgart 21 eine schlechte Zukunftsperspektive habe. Man habe deutlich gemacht: «Das Projekt ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hatte einen langen Vorlauf.»

Am Vormittag hatte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sein Eingangsreferat zu einer Abrechnung mit der Deutschen Bahn und der CDU/FDP-Landesregierung genutzt. «Wir sind der Meinung, dass Ihre Planung ein Rückschritt und kein Fortschritt ist», sagte der Wortführer des Aktionsbündnisses. Bahn und Land seien mit ihrer Strategie gescheitert; das zeigten auch die monatelangen Massenproteste gegen das Milliardenprojekt.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Hauk warf den Gegnern nach Ende der Sitzung vor, Stuttgart 21 auch während der Schlichtung als «reines Wahlkampfthema» zu instrumentalisieren.