Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag nach zwei sehr starken Wochen eine Pause eingelegt und ist um seinen Vortageswert gependelt. Mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 6605,84 Punkten ging der deutsche Leitindex aus dem Handel und verbuchte damit im Wochenverlauf ein Plus von 1,8 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte ging mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent auf 9305,93 Punkte in das Wochenende. Der TecDax gewann 0,36 Prozent auf 809,94 Punkte.

«Die Luft war an diesem Freitag etwas raus, aber das ist nicht verwunderlich, nachdem der Dax seit dem 11. Oktober etwas mehr als 300 Punkte zugelegt hat», sagte Händler Stefan Söllner von der Postbank. «Am Grundtenor hat sich damit nichts geändert und ich bin optimistisch, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.» Inzwischen wird am Markt verstärkt damit gerechnet, dass der Dax in naher Zukunft wieder die Marke von 7000 Punkten erreichen wird.

Im Fokus am Markt standen vor allem Aktien von Autokonzernen und deren Zulieferern. Die Vorzüge von Volkswagen zogen vor allem am Nachmittag mit überraschend vorgelegten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Nach einer Berg- und Talfahrt ging die VW-Aktie schließlich mit plus 3,18 Prozent auf 96,76 Euro aus dem Handel. Mehrere Händler verwiesen darauf, dass die Zahlen auf den zweiten Blick «sehr stark» ausgefallen seien und die Analysten nun ihre Schätzungen anheben müssten.

Der französische Zulieferer Valeo, der den Markt mit seinem Geschäftsbericht und einer Prognoseanhebung begeisterte, trieb zudem die im MDax notierten Aktien von Leoni um 2,31 Prozent nach oben und die von Continental um 1,25 Prozent.

Die Anteilsscheine des Nivea-Herstellers Beiersdorf legten nach erfreulichen Umsatzzahlen des französischen Konkurrenten L'Oreal um 0,73 Prozent auf 47,760 Euro zu. Mit plus 1,12 Prozent auf 93,20 Euro beendeten die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub nach starken Zahlen zum dritten Quartal und einer angehobenen Jahresprognose den Handel.

Die Papiere des Kranbauers Demag Cranes gingen dagegen erneut auf Berg- und Talfahrt. Für die kräftigen Kursbewegungen sorgte dabei weiterhin eine mögliche Üernahme. Nach einem Kursanstieg auf 37,67 Euro schlossen sie mit plus 0,47 Prozent auf 36,070 Euro. In einem Interview hatte der Chef des finnischen Konkurrenten Konecranes, Pekka Lundmark gesagt, nicht an einer feindlichen Übernahme von Demag interessiert zu sein, während zuvor in einem Zeitungsbericht das Gegenteil gestanden hatte.