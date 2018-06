NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Freitag zwischen 1,39 und 1,40 US-Dollar gependelt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,3933 Dollar und damit in etwa soviel wie am Morgen. Im Vergleich zum Wochenbeginn tritt der Euro damit auf der Stelle - trotz ungewöhnlich starker Schwankungen an einzelnen Handelstagen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3934 (Donnerstag: 1,4016) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7177 (0,7135) Euro.

Laut Mark McCormick, Stratege bei der US-Privatbank Brown Brothers Harriman, dürfte der Euro bis auf weiteres in einer etwas breiteren Spanne zwischen 1,35 und 1,40 Dollar schwanken. Mit einem Ausbruch aus diesem Band rechnet er erst dann, wenn klar ist, auf welche Art und Weise die US-Notenbank ihre Geldpolitik lockern wird.