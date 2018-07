Stuttgart (dpa) - Dank der gelungenen «Generalprobe» gegen Getafe geht der VfB Stuttgart gestärkt und zuversichtlich ins Schlüsselspiel gegen den FC St. Pauli.

«Wir nehmen das Selbstbewusstsein aus dem Dreier mit», sagte Neu-Trainer Jens Keller nach dem verdienten 1:0 (1:0)-Sieg über die Spanier, wodurch die Schwaben so gut wie sicher in der Europa League die Zwischenrunde erreicht haben. «Wir haben den Aufwärtstrend fortgesetzt, absolut», bekräftigte Sportdirektor Fredi Bobic zufrieden und erleichtert. «Aber unser Hauptaugenmerk gilt der Bundesliga.»

Keller setzt am 24. Oktober gegen den kecken Kiez-Club auf einen ähnlichen Effekt wie nach dem 3:0-Sieg gegen Young Boys Bern im zweiten Gruppenspiel. Damals fegte der VfB - allerdings noch unter dem inzwischen geschassten Schweizer Trainer Christian Gross - zwei Tage später beim bislang einzigen Sieg in der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach mit 7:0 vom Platz. «Wir hoffen, dass die Serie weitergeht», sagte Keller vor der Prüfung gegen St. Pauli.

Den Stuttgartern schwant indes, dass die Hausaufgabe gegen die Hamburger trotz des sprunghaft gestiegenen Selbstbewusstseins nach nun zwei Spielen ohne Niederlage unter Keller schwieriger als gegen den stark eingeschätzten Tabellenneunten der Primera División werden könnte. «St. Pauli ist eine gute Mannschaft, das wird eine intensive Partie», prognostizierte der wie immer unermüdliche Mittelfeld-Rackerer Christian Träsch. Bobic wies auf die beeindruckende Auswärtsbilanz des Neulings hin: «Die sind gefährlich. Wir werden sie nicht unterschätzen.»

Zudem plagen die Stuttgarter große Personalprobleme. Innenverteidiger Khalid Boulahrouz, Träsch und Verteidiger Stefano Celozzi zogen sich gegen Getafe Verletzungen zu. Ihr Einsatz ist fraglich. Abwehrchef Matthieu Delpierre und Mauro Camoranesi fehlen wegen ihrer Rot-Sperren. Keller hofft deshalb auf eine Rückkehr des wegen muskulärer Probleme sicherheitshalber geschonten Nationalspielers Serdar Tasci.

Aber unabhängig von der angespannten Personallage herrscht beim Liga-Schlusslicht wieder Zuversicht. «Unser klares Ziel sind drei Punkte», sagte Träsch. Ciprian Marica, der mit seinem ersten Treffer in dieser Europa-League-Saison zum entscheidenden 1:0 (29. Minute) das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigte, erklärte erleichtert: «Der Erfolg ist eine tolle Belohnung für die Mannschaft in dieser schrecklichen Situation. Aber das Spiel gegen St. Pauli ist wichtiger.»