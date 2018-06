Inhalt Seite 1 — Ex-Telekom-Chef Ricke will von nichts gewusst haben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn (dpa) - Kai-Uwe Ricke war nie ein Vorstandsvorsitzender vom Typ Sonnenkönig, und als Konzernchef außer Dienst tritt er erst recht nicht so auf. Er betritt das Landgericht Bonn am Freitagmorgen wie jeder normale Besucher durch die Sicherheitsschleuse.

Er lässt seine abgewetzte Tasche durchsuchen und gibt das Handy ab, anders als die Pressevertreter, die das nicht über sich ergehen lassen wollen. Augenblicke später steht der große, hagere Mann im Gerichtssaal. «Morgen», sagt er kurz.

Er ist als Zeuge erschienen, nicht als Angeklagter, wie es Oberstaatsanwalt Fred Apostel gern gesehen hätte. Aber Apostel hat keine Beweise dafür, dass Ricke in seiner Zeit als Telekom-Chef selbst die Bespitzelung von Aufsichtsräten und Journalisten in Auftrag gegeben hat. Deshalb musste er seine Ermittlungen einstellen, was als schwere Schlappe für ihn gewertet wurde.

Auf der Anklagebank sitzt jetzt nur noch ein Mann. Der wirkt wie ein gewissenhafter Beamter und war auch lange einer. Dann stieg er zu einem der Chefs der Konzernsicherheit bei der Telekom auf. Es muss unangenehm sein für Ricke, ihm an diesem Morgen schräg gegenüber zu sitzen. Beide schweigen, während sie auf das Eintreten der Richter warten. Ricke faltet die Hände und schaut wie zur Salzsäule erstarrt geradeaus. Die Fotografen machen Bilder von ihm. Eine Minute kann sehr lang werden. Als die Richter hereinkommen, ist dies eine Erlösung.

Ricke wird darüber belehrt, dass er vor Gericht steht. Seine persönlichen Daten werden aufgenommen. Er ist 48 Jahre, Kaufmann, wohnhaft in der Schweiz. Und dann beginnen die Fragen zur Sache. Im Grunde dreht sich alles nur um eins: Hat Ricke die Bespitzelung nicht doch in Auftrag gegeben, vielleicht nicht ausdrücklich, aber doch zumindest in Andeutungen? Kann es wirklich sein, dass er von all dem nichts wusste? Und dass der Hauptangeklagte Klaus T., der den großen Vorsitzenden offenbar bewunderte, allein handelte?

Ricke gab der Abteilung Konzernsicherheit 2005 den Auftrag, herauszufinden, wer aus der Unternehmensspitze immer wieder vertrauliche Informationen an die Presse weitergab. Verdächtigt wurde der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, der auch im Aufsichtsrat saß. Ricke betont: «Ich habe zu keinem Zeitpunkt von illegalen Methoden gewusst, noch hätte ich sie geduldet.»

Der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff geht psychologisch geschickt vor. Er ist betont höflich, umschmeichelt den prominenten Zeugen sogar. Er sagt zum Beispiel: «Jetzt möchte ich Ihnen nicht zu nahe treten, Sie waren immerhin Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.» Aber dann stellt er doch Fragen wie: «Was haben Sie denn eigentlich gedacht, was die Konzernsicherheit macht, um Ihren Auftrag zu erfüllen?» Rickes zögerliche Antwort: «Ich habe mir ehrlich gesagt über die Methoden nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich bin nicht der Spezialist für dieses Thema.»