Yeongam (dpa) - Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali hat vor der Streichung weiterer Formel-1-Rennen in Europa gewarnt. «Das ist sehr wichtig für uns und ich denke, dass wir ein Gleichgewicht brauchen», sagte der Italiener zwei Tage vor dem ersten Grand Prix in Südkorea.

Die Rennen in Europa würden die Formel 1 auch auszeichnen, meinte Domenicali. Er betonte aber, dass es auch «großartig» sei, «neue Plätze in der Welt mit Interesse an der Formel 1 zu entdecken». Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an der verstärkten Asien-Expansion der Motorsport-Königsklasse gegeben.

Laut Veranstalterangaben sind für den ersten Lauf auf dem neuen Kurs in Yeongam 90 000 Tickets verkauft worden. Beim Training waren die in letzter Minute weitgehend fertiggestellten Zuschauertribünen allerdings noch gähnend leer.

Domenicali hält 20 Rennen, wie sie im kommenden Jahr durch die Premiere in Indien geplant sind, ebenso für vernünftig wie Renault- Teamchef Eric Boullier. Allerdings ist für 2012 mit dem Rennen in Austin/Texas die Rückkehr in die USA angekündigt. Jüngst unterzeichnete Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone im Zuge zudem einen Kontrakt über Rennen im russischen Sotschi von 2014 an. Fiele keines der aktuellen weg, käme man in vier Jahren also auf 22 Rennen. Als mögliche Streichkandidaten nannte Ecclestone die Grand Prix im belgischen Spa und in der Türkei.

McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh, gleichzeitig Vorsitzender der Vereinigung aller Teams (FOTA), unterstrich in diesem Zusammenhang die besondere Bedeutung eines Sieges in der Formel 1. «Wenn man eine WM mit 30, 40 Rennen hat, hat der Sieg bei einem einzelnen Rennen nicht mehr die Bedeutung, die er haben sollte», meinte er.