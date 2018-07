Herbstaufschwung drückt Arbeitslosenzahl unter drei Millionen =

Nürnberg (dpa) - Der kräftige Herbstaufschwung hat die Arbeitslosigkeit im Oktober unter die Drei-Millionen-Marke rutschen lassen. In Deutschland seien im zu Ende gehenden Monat rund 2,93 Millionen Menschen ohne Arbeit gewesen, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken am Freitag in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Dies wären rund 100 000 weniger als im September und knapp 300 000 weniger als vor einem Jahr. Die Fachleute berufen sich dabei auf eigene Berechnungen. Zuletzt war die psychologisch wichtige Schwelle vor zwei Jahren unterschritten worden, davor zuletzt im Jahr 1992 während des Nachwende-Booms. Die offiziellen Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) am kommenden Donnerstag (28. Oktober) bekanntgeben.

Wirtschaft bejubelt Aufschwung - ifo-Index steigt =

München (dpa) - Der kraftvolle Aufschwung lässt die deutschen Unternehmen jubeln. Im Oktober stieg der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend zum fünften Mal in Folge von 106,8 Punkten im Vormonat auf 107,6 Punkte. Damit erreichte das Konjunkturbarometer nicht nur den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Jahren, sondern ist auch fast wieder auf dem Niveau aus Zeiten des Wiedervereinigungs-Booms angekommen. Die meisten Experten hatten wie schon in den Vormonaten mit einem leichten Dämpfer gerechnet, sich aber erneut getäuscht. «Der Konjunkturmotor läuft stabil und rund», erklärte ifo-Chef Hans- Werner Sinn am Freitag in München. Der ifo-Index gilt als wichtigster Frühindikator der deutschen Wirtschaft.

Ricke bestreitet Mitverantwortung für Telekom-Spitzelaffäre =

Bonn (dpa) - Im Telekom-Spitzelprozess hat der ehemalige Konzernchef Kai-Uwe Ricke jede Mitverantwortung für illegales Handeln bestritten. Es stimme zwar, dass er mit Mitarbeitern der Konzernsicherheit darüber gesprochen habe, wie man die undichte Stelle finden könne, über die 2005 immer wieder vertrauliche Informationen an die Presse geraten seien. Er betonte jedoch: «Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass wir über irgendwelche illegalen Methoden gesprochen haben.» Ricke sagte als Zeuge in dem Prozess aus. Angeklagt ist einer der Chefs der Konzernsicherheit bei der Telekom. Dieser hat zugegeben, den Auftrag zur Abgleichung von Telefonverbindungsdaten von Aufsichtsräten, Betriebsräten und Journalisten erteilt zu haben. Dies sei eigenmächtig geschehen.

Immobilienfonds Degi Europa wird aufgelöst =