Göteborg (dpa) - Der Nutzfahrzeughersteller Volvo ist nach satten Umsatzsteigerungen wieder sicher in der Gewinnzone. Im dritten Quartal konnte das schwedische Unternehmen einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden Kronen (308 Mio Euro) einfahren.

Zwölf Monate zuvor musste Volvo einen Nettoverlust in gleicher Höhe verbuchen. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 64 Milliarden Kronen. Konzernchef Leif Johansson hob bei der am Freitag in Göteborg veröffentlichten Zwischenbilanz die Wachstumsmärkte außerhalb von Westeuropa und Nordamerika heraus.

So habe die «starke Entwicklung» in Ländern wie Brasilien, Indien und China sowie die «deutliche Erholung» in Russland zu einem Umsatzanteil von knapp 20 Prozent geführt.

Zwischenbilanz, auf Englisch