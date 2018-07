Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Lindsay Lohan muss nicht wieder hinter Gitter. Ein Richter in Beverly Hills verdonnerte die 24-Jährige aber zu einer weiteren Entzugsbehandlung. Sie soll ihre bereits begonnene Reha bis Anfang Januar fortsetzen. Das Party-Girl hatte die Wochen freiwillig in der Entzugsklinik Betty Ford Center im kalifornischen Rancho Mirage verbracht. Zuvor hatte Lohan mit einem verpatzten Drogentest gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Der Richter hätte die Schauspielerin dafür auch in Haft schicken können.

